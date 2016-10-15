Запорізький "Мотор" програв матч гандбольної Ліги чемпіонів "Бешикташу"

У Стамбулі завершився матч 4-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому "Бешикташ" приймав запорізький "Мотор" і обіграв суперника з мінімальним рахунком 23:22.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці.

Гравці стамбульського клубу мали перевагу на своєму майданчику на початку гри, завершивши перший тайм з різницею "+4" - 11:7. Але, у другому таймі господарям довелося дуже постаратися, щоб зберегти свою перевагу. "Мотор" домінував, проте зумів тільки скоротити перевагу суперника до мінімуму.

Кращим бомбардиром запорізької команди в цій грі став російський легіонер українського походження Сергій Шельменко, на рахунку якого 6 голів. Шельменко виступає за збірну Росії з 2011 року. До цього на міжнародній арені представляв Україну.

Таким чином, після 4 ігор на рахунку "Мотора" як і раніше 3 очки - 1 перемога, 1 нічия і 2 поразки. Команада знаходиться на 5-му місці в турнірній таблиці з 6 колективів.