Львівська "Енергія" не змогла вийти в еліт-раунд Кубку УЄФА

У Львові завершився груповий турнір Основного раунду Кубка УЄФА з футзалу (міні-футболу), в якому віце-чемпіон України "Енергія" програла в останньому турі угорському "Дьєру" і не зуміла потрапити в Еліт-раунд змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч завершився з рахунком 2:3.

Угорці двічі в цьому матчі виходили вперед, і двічі львів'яни порівнювали результат. Нічиєї команді господарів змагань вистачило б для потрапляння в двійку найсильніших і виходу в наступний Еліт-раунд турніру.

На 9-й хвилині рахунок зрівняв Микола Грицина, а на 31-й гол забив Тарас Кузь. У складі "Дьєра" дубль на рахунку Міхала Сейдлера.Вирішальний епізод у матчі стався на 37-й хвилині, коли влучного удару завдав Жайсон - 2:3.

Таким чином, львів'яни програли другий матч з трьох на цьому турнірі і посіли 3-е місце, поступившись путівками до Еліт-раунд "Дьйору" і словенському "Марібору".

Груповий турнір Основного раунду Кубка УЄФА проходив у Львові з 12 по 15 жовтня.