Южненський "Хімік" і львівський "Барком-Кажани" виграли Суперкубок України

У суботу в Києві в залі НУФВСУ відбулися матчі за звання найсильнішої волейбольної команди України серед жінок і чоловіків за підсумками минулого сезону - Суперкубок України, власниками якого стали южненський "Хімік" і львівський "Барком-Кажани", повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

У жіночому розіграші Суперкубка опонентками "Хіміка" були спортсменки із запорізької "Орбіти". Втім, скласти гідну конкуренцію номінально другий клуб України найсильнішому так і не зміг. Матч проходив за явною перевагою представниць Одеської області, в якому "Орбіті" відводилася роль статистів. Трохи більше ніж за годину доля гри була вирішена - 3:0 (25:13, 25:11, 25:7) на користь "Хіміка".

Трохи більше впертою була боротьба в матчі чоловічих команд, де "Барком-Кажани" змагалися за титул з харківським "Локомотивом". Багаторічний лідер українського волейболу на цей раз не зміг виграти навіть одну партію, постійно програючи суперникам в кінцівці. У підсумку, результат той же, що і в жіночому матчі, на користь львів'ян - 3:0 (25:22, 25:17, 26:24).

Суперкубок, за традицією, став прологом до нового сезону. Чемпіонат України сезону 2016/17 серед команд Суперліги і у чоловіків, і у жінок, почнеться 21-22 жовтня.