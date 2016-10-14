У Харкові відкрили два спортивних об’єкти Товариства "Динамо"

14 жовтня у Харкові відбулось урочисте відкриття двох реконструйованих об’єктів ФСТ «Динамо» України - легкоатлетичного манежу та велотреку, повідомляє прес-служба ФСТ "Динамо".

У церемонії відкриття взяли участь міністр молоді та спорту Ігор Жданов, міністр внутрішніх справ, голова ФСТ «Динамо» України Арсен Аваков, перший заступник голови ФСТ «Динамо» України Віктор Корж, віце-президент НОК Володимир Бринзак, представники ХОДА та спортивної громадськості регіону.

Роботи з відновлення манежу та велотреку були здійснені в стислі терміни. На велотреку було повністю замінено бетонне покриття, зроблено капітальний ремонт будівлі, у манежі – замінено освітлення та комунікації. Відтепер на велотреку протягом доби можуть тренуватися до 600 спортсменів.