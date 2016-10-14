У "Мотора" три травмованих гравця напередодні матчу гандбольної Ліги чемпіонів проти "Бешикташа"

У суботу запорізький "Мотор" проведе гостьовий матч гандбольної Ліги чемпіонів проти турецького "Бешикташа", який пропустять через травми три гравці основного складу української команди, повідомляє офіційний сайт клубу.

Цей матч стане для "Мотора" 70-м за рахунком у євротурнірах і 40-м у Лізі чемпіонів. Головний тренер Микола Степанець в 20-й раз очолить свою команду в Лізі чемпіонів.

Напередодні гри головний тренер "Мотора" зазначив:"Травмовані Олександр Шевельов, Сергій Бурка, Лев Целіщев. Вже у строю Борис Пуховский. Ротація ще не така, як хотілося б тренерському штабу, але четверо гравців задньої лінії ми вже маємо, значить є якась можливість для варіацій. Будемо намагатися перемогти. Перемога на виїзді дуже важлива для боротьби за вихід у плей-офф".

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Говорячи про травму Віктора Кірєєва у грі проти "Хольстебро", тренер зауважив: "З 13 жовтня він вже готується в основній групі".

А розмірковуючи про свого майбутнього суперника - "Бешикташ" - зауважив: "Це дуже хороша команда, у них сильні гравці. Більше половини складу - це югославська школа. Це багато про що говорить. Команда не перший рік бере участь в Лізі чемпіонів. Перший тур вони виграли, у другому програли "Нанту", а в третьому зіграли внічию з бухарестським "Динамо". "Бешикаташ" дуже в'язко грає в нападі, добре захищається, багато грають через лінію, тому будемо намагатися закрити лінійного: десь перехопити м'яч, десь відстояти і втекти в перехід. Лінійний дуже масивний і буде затримуватися в нападі, тому потрібно використовувати нашу перевага в переході".

Матч "Бешикташ" - "Мотор" відбудеться в Стамбулі у суботу, 15 жовтня. Початок гри о 19.00.