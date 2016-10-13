Львівська "Енергія" програла словенському "Марібору" у матчі Кубка УЄФА з футзалу

У Львові завершилися матчі другого ігрового дня основного раунду Кубка УЄФА з футзалу, в рамках якого "Енергія" програла словенському "Марібору" з рахунком 2:6.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Словенці активно розпочали матч і на 13-й хвилині вже вели в рахунку 3:0. Перші два голи в цьому матчі на 6-й і 9-й хвилинах забив Денис Тотошкович. А на 13-й хвилині Матей Фідержек довів рахунок до великого.

На самому початку другої 20-хвилинки Олег Легедзевич скоротив розрив в рахунку, але вже за 4 з половиною хвилини Ален Фетіч забив четвертий гол словенців. На 28-й хвилині Легедзевич забив другий гол львівської команди, але на 32-й хвилині Фетіч знову довів перевагу словенців до трьох голів. А на 38-й хвилині Тотошкович зробив хет-трик і встановив остаточний рахунок матчу.

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В іншому матчі дня угорський "Дьор" розгромив французький "Кремлін-Бісетр Юнайтед" з рахунком 10:3.

Таким чином, після двох ігрових днів у "Дьора" 6 очок, "Марібору" і "Енергії" - по 3, "Кремлін-Бісетр Юнайтед" - 0.

У суботу, 15 жовтня, в заключному 3-му турі відбудуться матчі "Марібор" - "Кремлін-Бісетр Юнайтед", "Енергія" - "Дьор".

За регламентом турніру в Еліт-раунд Кубка УЄФА виходять по дві найсильніші команди з кожної групи.