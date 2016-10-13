Ще п'ять російських легкоатлетів поповнили список дискваліфікованих через допінг
18:13, 13 жовтня 2016Інше
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Спортивний арбітражний суд в Лозанні відсторонив від змагань п'ять представників спортивної ходьби.
Список дискваліфікованих атлетів поповнила чергова група росіян / sports.ru
Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував відразу п'ять російських легкоатлетів, повідомляється на офіційному сайті організації.
CAS відсторонив від змагань Івана Носкова, Михайла Рижова, Віру Соколову, Дениса Стрєлкова і Ельмиру Алембекову.
Кожен з росіян дискваліфікований строком на чотири роки. Спортсмени здали проби, які виявилися позитивними, в Центрі спортивної ходьби Саранська 2 червня 2015 року.
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Їх результати, показані з 2 червня по 17 липня 2015 року анульовані.
Всі зазначені атлети входять в число кращих в світі, є неодноразовими призерами чемпіонату та Кубка світу, а також чемпіонату і Кубка Європи.
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