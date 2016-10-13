Ще п'ять російських легкоатлетів поповнили список дискваліфікованих через допінг

Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував відразу п'ять російських легкоатлетів, повідомляється на офіційному сайті організації.

CAS відсторонив від змагань Івана Носкова, Михайла Рижова, Віру Соколову, Дениса Стрєлкова і Ельмиру Алембекову.

Кожен з росіян дискваліфікований строком на чотири роки. Спортсмени здали проби, які виявилися позитивними, в Центрі спортивної ходьби Саранська 2 червня 2015 року.

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Їх результати, показані з 2 червня по 17 липня 2015 року анульовані.

Всі зазначені атлети входять в число кращих в світі, є неодноразовими призерами чемпіонату та Кубка світу, а також чемпіонату і Кубка Європи.