Ще п'ять російських легкоатлетів поповнили список дискваліфікованих через допінг

18:13, 13 жовтня 2016
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Спортивний арбітражний суд в Лозанні відсторонив від змагань п'ять представників спортивної ходьби.

Список дисквалифицированных атлетов пополнила очередная группа россиян / sports.ru

Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував відразу п'ять російських легкоатлетів, повідомляється на офіційному сайті організації.

CAS відсторонив від змагань Івана Носкова, Михайла Рижова, Віру Соколову, Дениса Стрєлкова і Ельмиру Алембекову.

Кожен з росіян дискваліфікований строком на чотири роки. Спортсмени здали проби, які виявилися позитивними, в Центрі спортивної ходьби Саранська 2 червня 2015 року.

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Їх результати, показані з 2 червня по 17 липня 2015 року анульовані.

Всі зазначені атлети входять в число кращих в світі, є неодноразовими призерами чемпіонату та Кубка світу, а також чемпіонату і Кубка Європи.

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