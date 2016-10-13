Усейну Болту встановлять пам'ятник на батьківщині

Керівництво Ямайки прийняло рішення в найближчі два роки увічнити своїх зірок спорту, які стали національними героями після минулих Ігор в Ріо, повідомляє SportArena з посиланням на NBC Sports.

Статуї чотирьох спортсменів будуть встановлені в парку біля Національного стадіону у Кінгстоні. Мова йде про 9-разового олімпійського чемпіона Усейна Болта, а також його партнерів по збірній — Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, Веронікі Кемпбелл-Браун і Асафі Пауеллу.

Варто зазначити, що спортсмени встануть в один ряд з ще однією національною гордістю — у парку давно встановлена статуя легенди реггі Боба Марлі.

На минулій Олімпіаді в Ріо Болт завоював три золота — у забігах на 100 і 200 метрів, а також в естафеті 4х100 метрів.

Всього на Іграх Ямайка завоювала 11 нагород — 6 золотих, 3 срібні та 2 бронзові, посівши 16-е місце в медальному заліку.