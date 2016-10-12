Матч гандбольного чемпіонату України може бути визнаний договірним

До офіс Федерації гандболу України (ФГУ) надійшов лист від компанії FederBet, де повідомляється про те, що на матч чемпіонату жіночої Суперліги "Дніпрянка" (Херсон) - "Економ-Універ" (Тернопіль) в букмекерській конторі була зроблена явно завищена ставка. Про це повідомляє прес-служба ФГУ.

У зв'язку з цим букмекери підозрюють, що матч, який відбувся 24 вересня і завершився перемогою "Дніпрянки" з рахунком 40:16, міг бути договірним. Ставка була зроблена на певний результат в різниці забитих і пропущених м'ячів.

Президія ФГУ в спеціальній постанові доручила робочій групі провести службову перевірку за даним матчем, за результатами якої "прийняти відповідне рішення".

Зазначимо, що у жіночій гандбольній Суперлізі сезону 2016/17 бере участь шість команд. Після трьох спарених турів "Дніпрянка" посідає перше місце у турнірній таблиці чемпіонату, а "Економ-Універ" - четверте.