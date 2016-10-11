НОК Італії відкликав кандидатуру країни на проведення Ігор-2024

Після відмови Риму від проведення Олімпіади-2024, сьогодні Національний олімпійський комітет Італії офіційно відкликав кандидатуру країни на проведення Ігор, повідомляє Reurers з посиланням на президента НОК Італії Джованні Малаго.

«Сьогодні я написав листа в Міжнародний олімпійський комітет (МОК), в якому ми відкликали нашу заявку», - написав Малаго. Після відмови мера ніяких додаткових кроків робитися не буде, оскільки «Італія втратила авторитет і не викликає довіри», додав президент НОК Італії.

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21 вересня новообрана мер Риму Вірджинія Раджі оголосила, що столиця Італії відмовляється претендувати на проведення Ігор-2024. Незабаром це рішення було ратифіковано на засіданні міської ради.

Місто-організатор літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року буде оголошено на Конгресі МОК 13 вересня 2017 року в Лімі (Перу). На право проведення Ігор претендують Лос-Анджелес, Париж і Будапешт.