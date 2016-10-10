Килипко та Касьянов визнані найкращими легкоатлетами вересня в Україні

Стрибун з жердиною Марина Килипко та багатоборець Олексій Касьянов визнані найкращими легкоатлетами України у вересні, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.

У чоловіків найкращим визнано Олексія Касьянова, який переміг на змаганнях з багатоборств «Декастар» у Франції з сумою у десятиборстві 8077 очок. У жінок поза конкуренцію була Марина Килипко, яка перемогла на змаганнях в Італії з новим рекордом України у стрибках з жердиною – 4 м 65 см.

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Опитування традиційно проводиться серед членів Ради ФЛАУ, представників ЗМІ та вболівальників (у мережі Facebook). Голоси кожної з груп при підведенні підсумків враховувалися як третина усіх голосів.