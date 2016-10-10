Українка Світоліна увійшла до Топ-15 найкращих тенісисток світу

Українська тенісистка Еліна Світоліна піднялася з 19-го на 15-е місце в оновленому рейтингу WTA, наблизившись до особистого рекорду - 14-ї позиції у березні 2016 року.

Минулого тижня Світоліна дійшла до півфіналу турніру China Open в Китаї, вибивши зі змагань першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.

Читайте такожСвітоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу на тенісному турнірі в ПекініЗазначимо, що друга ракетка України Леся Цуренко також піднялася в рейтингу WTA - 50-го на 48-е місце. Катерина Бондаренко опустилася з 64-ї на 72-й позицію, а Катерина Козлова тепер знаходиться не на 91-й, а на 90-ій сходинці.

Перша п'ятірка жіночого рейтингу виглядає так: Анжелік Кербер (Німеччина), Серена Вільямс (США), Агнешка Радванська (Польща), Сімона Халеп (Румунія), Кароліна Плішкова (Чехія).