Українка Зевіна виграла три медалі на етапі Кубку світу з плавання в Катарі
12:02, 10 жовтня 2016Інше
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На рахунку 22-річної киянки одна золота та дві срібні медалі.
Зевіна виграла три медалі на етапі Кубка світу / xsport.ua
Українка Дарина Зевіна виграла три медалі на етапі Кубка світу з плавання в Досі, який проходив 8-9 жовтня.
Всі медалі 22-річна киянка здобула в плаванні на спині, конкуруючи з угорської триразовою олімпійською чемпіонкою Катинкой Хоссу.
На дистанції в 200 метрів Зевіна завоювала золото, показавши час 2:01.25. Однак на дистанціях 50 метрів і 100 метрів українка поступилася першим місцем Хоссу, обмежившись срібними медалями.
Наступний етап Кубка світу з плавання пройде 21-22 жовтня в Сінгапурі.
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