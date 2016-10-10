Українка Зевіна виграла три медалі на етапі Кубку світу з плавання в Катарі

Українка Дарина Зевіна виграла три медалі на етапі Кубка світу з плавання в Досі, який проходив 8-9 жовтня.

Всі медалі 22-річна киянка здобула в плаванні на спині, конкуруючи з угорської триразовою олімпійською чемпіонкою Катинкой Хоссу.

На дистанції в 200 метрів Зевіна завоювала золото, показавши час 2:01.25. Однак на дистанціях 50 метрів і 100 метрів українка поступилася першим місцем Хоссу, обмежившись срібними медалями.

Наступний етап Кубка світу з плавання пройде 21-22 жовтня в Сінгапурі.