Знаменита українська фехтувальниця Харлан перенесла операцію

Українська шаблістка Ольга Харлан, яка виграла срібну і бронзову медалі Олімпіади-2016 в Ріо-Де-Жанейро, перенесла операцію. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила сама спортсменка.

"Ви вже знаєте, що мені зробили невелику операцію на плечі. Поспішаю всіх заспокоїти – зі мною все добре. Плече мене турбувало давно і операцію потрібно було зробити для того, щоб тренуватися і виступати на максимумі. Зараз мене чекає період реабілітації. Впевнена, з вашою підтримкою я відновлюся швидко", – написала Харлан, прикріпивши до тексту знімок з лікарні.

Нагадаємо, Ольга Харлан є однією з найуспішніших спортсменок в Україні. 26-річна фехтувальниця тричі брала участь в Олімпійських іграх і кожен раз повертався з медалями, в тому числі золотою в Пекіні-2008.