Світоліна програла у півфіналі тенісного турніру в Пекіні
16:47, 08 жовтня 2016Інше
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Українка поступилася польці Радванській у двох сетах.
Світоліна програла Радванської у двох партіях btu.org.ua
У Пекіні завершився півфінальний матч тенісного турніру WTA China Open, в якому українка Еліна Світоліна поступилася польській спортсменці Агнешці Радванській, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 6:7, 3:6.
Перша партія пройшла в досить рівній боротьбі, але в додатковому геймі, на тай-брейку українка все ж поступилася - 6:7 (3:7). У другій партії Радванська зуміла зробити брейк на самому початку і впевнено довела партію і матч до перемоги - 3:6.
Як повідомляв УНІАН, по ходу турніру в Пекіні українка Світоліна обіграла кращу тенісистку світу на даний момент згідно рейтингу WTA Анжелік Кербер з Німеччини.
У фіналі Радванська зіграє з Йоханою Контою з Великобританії.
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