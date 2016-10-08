Світоліна програла у півфіналі тенісного турніру в Пекіні

У Пекіні завершився півфінальний матч тенісного турніру WTA China Open, в якому українка Еліна Світоліна поступилася польській спортсменці Агнешці Радванській, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:7, 3:6.

Перша партія пройшла в досить рівній боротьбі, але в додатковому геймі, на тай-брейку українка все ж поступилася - 6:7 (3:7). У другій партії Радванська зуміла зробити брейк на самому початку і впевнено довела партію і матч до перемоги - 3:6.

Як повідомляв УНІАН, по ходу турніру в Пекіні українка Світоліна обіграла кращу тенісистку світу на даний момент згідно рейтингу WTA Анжелік Кербер з Німеччини.

У фіналі Радванська зіграє з Йоханою Контою з Великобританії.