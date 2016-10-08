Жіноча збірна України з волейболу вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи

В іспанській Гвадалахарі завершився матч-відповідь раунду плей-офф відбіркового турніру чемпіонату Європи з волейболу серед жіночих команд, в якому збірна України обіграла команду Іспанії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гра завершилася з рахунком 1:3.

Українки впевнено виграли першу партію - 25:21, потім дозволили суперницям зрівняти рахунок у другій (22:25), з таким самим рахунком виграли третій сет (22:25), а в четвертому здобули переконливу перемогу, поставивши крапку в матчі і у двоматчевому протистоянні - 25:14.

У першому матчі плей-офф, який відбувся тиждень тому в Южному (Одеська область), українки програли з рахунком 2:3.

Чемпіонат Європи-2017 з волейболу серед жіночих команд выдбудеться в Грузії та Азербайджані. У турнірі візьмуть участь 16 команд.