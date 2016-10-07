Українка Костевич завоювала бронзу у фіналі Кубка світу з кульової стрільби

У Болоньї (Італія) завершилися змагання фіналу Кубка світу у стрільбі з пневматичного пістолета з 25 метрів, де бронзову нагороду завоювала українка Олена Костевич, повідомляє офіційний сайт змагань.

Українка набрала 30 очок, випередивши в передостанньому раунді німкеню Моніку Карш. Тим не менш, цей результат не дозволив Костевич вийти у фінал. У перестрілці за 2-3 місця і вихід у фінал українка поступилася Кім з Південної Кореї - 2:4.

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Перемогу в змаганнях здобула Анна Коракакі з Греції (39 балів), яка виявилася сильнішою за Кім (32).

Як повідомляв УНІАН, фінал КМ проходить в Болоньї з 4 по 16 жовтня.