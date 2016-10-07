Світоліна вийшла у півфінал турніру в Пекіні

У Пекіні завершився чвертьфінальний матч тенісного турніру WTA China Open, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Дар`ю Гаврилову з Австралії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 7:6, 6:1.

Суперниці на рівних провели перший сет, де українка зуміла довести свою перевагу над суперницею лише на тай-брейку (7:3). У другій партії перевага Світоліної була явною.

Матч тривав 1 годину 45 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Світоліна обіграла в 1/8 фіналу турніру найсильнішу тенісистку світу на даний момент згідно рейтингу WTA Анжелік Кербер з Німеччини з рахунком 6:4, 7:5.