Світоліна вийшла у півфінал турніру в Пекіні
16:03, 07 жовтня 2016Інше
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У чвертьфіналі українка виявилася сильнішою від Дар`ї Гаврилової з Австралії.
Світоліна виграла у Гаврилової в чвертьфіналі турніру в Китаї / Reuters
У Пекіні завершився чвертьфінальний матч тенісного турніру WTA China Open, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Дар`ю Гаврилову з Австралії, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч завершився з рахунком 7:6, 6:1.
Суперниці на рівних провели перший сет, де українка зуміла довести свою перевагу над суперницею лише на тай-брейку (7:3). У другій партії перевага Світоліної була явною.
Матч тривав 1 годину 45 хвилин.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Світоліна обіграла в 1/8 фіналу турніру найсильнішу тенісистку світу на даний момент згідно рейтингу WTA Анжелік Кербер з Німеччини з рахунком 6:4, 7:5.
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