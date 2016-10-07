Жіноча збірна України з шашок завоювала "срібло" командного чемпіонату Європи, чоловіча - бронзу

У Талліні (Естонія) завершився командний чемпіонат Європи з міжнародних шашок, де і чоловіча і жіноча збірні України завоювали нагороди, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

Жіноча збірна України (Вікторія Мотричко(Одеса)- Ольга Балтажі(Івано-Франківськ) в двох дисциплінах завоювала дві срібні нагороди. До вже раніше завойованого срібла в бліц-програмі додалося срібло в основній програмі. Команду Росії, яка лідирувала протягом усього турніру вдалося наздогнати в останньому турі, скориставшись нічиєю росіянок в матчі з белоруссками. Додаткові матчі з укороченим контролем поставили на першу сходинку команду Росії (22 очки), другу - України (21), третю - Білорусі (17).

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Драматичним і напруженим виявися фінал у чоловіків, де призери визначилися тільки після додаткових матчів.

Збірна України стала бронзовим призером турніру. У її складі виступали міжнародні гросмейстери Юрій Анікєєв з Харкова,Артем Іванов з Дніпра і майстер спорту Денис Шкатула з Вінниці.

У матчі за третє місце українці перемогли команду Литви. Перше місце у команди Нідерланди, яка обіграли у фіналі збірну РФ.

Командний чемпіонат Європи з шашок проходив у Талліні з 2 по 6 жовтня.