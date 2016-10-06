Олімпіада-2018: український біатлон перейшов на європейський стандарт

Віднині тренування українських спортсменів будуть проходити на кращих європейських та світових трасах, а не на російських, як це було раніше. Генеральним спонсором Федерації біатлону України стала “Перша приватна броварня” (ППБ). Компанія підписала з Федерацією дворічний контракт. За словами Володимира Бринзака, президента Федерації біатлону України, віце-президента НОК України, “Перша приватна броварня” працює з біатлоністами вже чотири роки, проте вперше вдалося запланувати таку масштабну співпрацю.

“До сьогодні фінансування нашої збірної не давало нам можливості вибирати кращі тренувальні майданчики для спортсменів. Зазвичай, ми проводили збори в сусідніх країнах, зокрема в Росії, де тренувальна база була доступною нам фінансово, – розповідає Володимир Бринзак. – Сьогодні завдяки “Першій приватній броварні” ми маємо можливість вибирати місця для тренувань в Європі, більше того ми плануємо вийти на кращі світові траси. Головним фактором вибору є умови підготовки, які пропонує тренувальний табір, а не ціна. Крім того, до підготовки спортсменів ми залучаємо тренерiв свiтового рiвня. Тож збірна докладає максимум зусиль, щоб добре підготуватися не лише до найближчих чемпіонатів світу, а й головне – до зимової Олімпіади-2018”.

Андрій Мацола, CEO та засновник “Першої приватної броварні”, вважає, що примножити олімпійський успіх 2014 року – цілком реальна задача для наших біатлоністів: “Я вірю в український біатлон. Сьогодні це єдиний зимовий вид спорту, в якому наші спортсмени отримали золоті медалі на Олімпіаді за останні 20 років. Ми пишаємося нашими біатлоністами. Збірна дуже сильна, проте щоб перемагати в міжнародних змаганнях, а особливо в Олімпійських іграх, потрібна серйозна підготовка. Не все залежить від самого спортсмена, хоча його наполегливість, жага перемоги й талант мають велике значення. Наші біатлоністи заслуговують на європейський рівень підготовки, і компанія “Перша приватна броварня” готова забезпечити такий рівень українській збірній. Наша спільна мета зараз – зробити все можливе, щоб на зимовій Олімпіаді-2018 в Кореї ми вибороли рекордну кількість призових місць”.

“Перша приватна броварня” підтримує українських біатлоністів з 2012 року. Завдяки цій співпраці Федерація біатлону України вже вирішила значну частину питань щодо забезпечення кращого рівня підготовки українських спортсменів, а також посприяла популяризації біатлону в країні. Новий етап партнерства з українською пивоварною компанією відкриє перед вітчизняними біатлоністами європейські можливості в тренувальному процесі та дасть шанс Україні здобути більше перемог на міжнародних змаганнях.