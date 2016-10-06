Світоліна сенсаційно перемогла першу ракетку світу на тенісному турнірі в Пекіні
11:44, 06 жовтня 2016Інше
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22-річна українка здолала німкеню Анжелік Кербер і вийшла в чвертьфінал турніру.
Reuters
Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер на турнірі China Open у Пекіні з призовим фондом в 6 289 521 доларів.
Читайте такожСвітоліна вийшла у третій раунд тенісного турніру в ПекініВ матчі 3-го кола турніру Світоліна перемогла Кербер в двох сетах - 6:4, 7:5. У чвертьфіналі українська тенісистка зустрінеться з австралійкою російського походження Дар'єю Гавриловою.
Нагадаємо, на Олімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Світоліна перемогла тодішню першу ракетку світу американку Серену Вільямс.
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