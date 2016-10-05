"Дітлахи били один одного на очах у радісних дорослих": Кадиров влаштував в Чечні дитячі бої без правил

Вчора в російському Грозному відбулися бої зі змішаних єдиноборств (MMA) за участю дітей. З критикою цього спортивного заходу на своїй сторінці в Instagram виступив президент Союзу ММА Росії Федір Ємельяненко.

У трьох боях здобули перемоги сини глава Чечні Рамзана Кадирова - 10-річний Ахмад, 9-річний Елі і 8-річний Адам. Поєдинки проходили напередодні 40-річчя Рамзана Кадирова.

"Вчора поєдинки за участю дітей були заявлені як показові, але за фактом глядачі побачили реальні бої. <...> Дітям до 12 років взагалі не дозволено виступати за правилами ММА. Те, що відбувалося вчора на турнірі у Грозному, не допустимо, а тим більше, це не можна виправдовувати", - заявив Ємельяненко.

Він також зазначив, що поєдинки транслювалися на російському федеральному телеканалі "Матч! Боец".

"Для мене незрозуміло, чому телеканал "Матч! Боец" показує в прямому ефірі дитячі бої. Я вже не кажу про те, що діти до 12 років навіть не допускаються в зал як глядачі, але тут малюки, яким 8 років, били один одного на очах у радісних дорослих. Невже всім так важливо організувати видовище на шкоду здоров'я дітей?!", - написав знаменитий у минулому боєць ММА.

"Мене дуже сильно обурює той факт, що за всім цим спостерігав президент Республіки Чечні, Рамзан Кадиров. Його радники з Міністерства спорту Чечні не повідомили, що не дозволяється проведення боїв дітей до 12 років?", - додав Ємельяненко.