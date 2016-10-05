Чоловіча і жіноча збірні України з шашок вибороли срібло чемпіонату Європи в бліці

У Таллінні відбувся бліц-турнір чемпіонату Європи з шашок, де чоловіча та жіноча збірні України завоювали срібні медалі, повідомляє прес-служба Федерації шашок України.

Наша жіноча команда впевнено лідирували за 2 тури до кінця, випереджаючи суперниць на 2 очки, та маючи 100-відсотковий результат. Однак, у матчі передостаннього туру полячки наздогнали наших жінок, які "здригнулися" в матчі з латишками. В останньому турі не впоравшись з нервами українки поступилися і в очній зустрічі полькам - і, в результаті, завоювали срібло.

У підсумковій турнірній таблиці у збірної Польщі 10 очок, України - 8, Латвії - 7.

У чоловічому турнірі перемогу здобула збірна Росії - 17 очок. У команд України та Латвії по 14 балів. Наші шашкісти випередили суперників по додатковим показникам.