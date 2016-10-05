Українка вперше завоювала "золото" чемпіонату світу з тхеквондо в розділі пхумсе

В Лімі (Перу) завершився чемпіонат світу з тхеквондо ВТФ в розділі пумсе, золото якого завоювала українка Ганна Борисенко, повідомляє прес-служба Федерації тхеквондо України.

Наша спортсменка стала найсильнішою в індивідуальному фрістайлі у віковій категорії до 17 років. Отримавши від суддів високі оцінки, Ганна обійшла суперниць з Данії, а також Туреччини та Канади, які зайняли, відповідно, друге та треті місця.

Тренером українки є Олександр Ємельяненко.

Чемпіонат світу в Перу зібрав рекордну кількість спортсменів і країн. За медалі змагалися 760 майстрів пумсе з 55 країн світу, які взяли участь у розіграші 36 комплектів нагород.