Українка вперше завоювала "золото" чемпіонату світу з тхеквондо в розділі пхумсе
13:34, 05 жовтня 2016Інше
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Наша спортсменка стала найсильнішою в індивідуальному фрістайлі у віковій категорії до 17 років.
Анна Борисенко випередила суперниць з Данії, Туреччини і Канади / ftu.in.ua
В Лімі (Перу) завершився чемпіонат світу з тхеквондо ВТФ в розділі пумсе, золото якого завоювала українка Ганна Борисенко, повідомляє прес-служба Федерації тхеквондо України.
Наша спортсменка стала найсильнішою в індивідуальному фрістайлі у віковій категорії до 17 років. Отримавши від суддів високі оцінки, Ганна обійшла суперниць з Данії, а також Туреччини та Канади, які зайняли, відповідно, друге та треті місця.
Тренером українки є Олександр Ємельяненко.
Чемпіонат світу в Перу зібрав рекордну кількість спортсменів і країн. За медалі змагалися 760 майстрів пумсе з 55 країн світу, які взяли участь у розіграші 36 комплектів нагород.
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