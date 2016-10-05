Світоліна вийшла у третій раунд тенісного турніру в Пекіні

У Пекіні завершився матч 2-го кола тенісного турніру China Open (категорії Premier Mandatory), в якому українка Еліна Світоліна обіграла німкеню Сабін Лісицькі, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився у двох сетах - 6:4, 6:4.

На старті поєдинку суперниці обмінялися брейками - Лісицькі першою вийшла вперед, але не втримала перевагу. Без брейк-поінтів гра тривала до сьомого гейму, коли можливість зробити брейк з'явилася у Світоліної. Еліна реалізувала цей брейк-поінт і довела сет до перемоги.

У другій партії українка відразу ж заволоділа ініціативою, повівши в рахунку 4:1. Суперниці вдалося відіграти один брейк, але Лісицькі миттєво втратила ще один гейм на своїй подачі. Втім, дістатися до матчболів Еліна не змогла - ще один брейк зробила німкеня і поєдинок продовжився. Подаючи на перемогу вдруге, Світоліній знадобилося три матчболи, щоб оформити путівку у третє коло турніру.

В 1/8 фіналу наша тенісистка зіграє з переможницею зустрічі першої ракетки світу Анжелік Кербер (Німеччина) проти Барбори Стрицової (Чехія).