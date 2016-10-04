Українка Зевіна завоювала золото і срібло на Кубку світу з плавання в Дубаї
19:45, 04 жовтня 2016Інше
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22-річна киянка, змагаючись з титулованою угоркою Хоссу, завоювала чергові медалі Кубка світу.
Дарина Зевіна виграла дві медалі в Дубаї / swimdream.org
Українська плавчиня Дарина Зевіна виграла дві медалі на етапі Кубка світу з плавання, який проходить 4-5 жовтня в Дубаї.
В дисципліні 200 метрів на спині вона завоювала золото, подолавши дистанцію за 2:00.97 та випередивши триразову олімпійську чемпіонку Катінку Хоссу з Угорщини майже на чотири секунди. Цей результат міг би дозволити Зевіній стати олімпійською чемпіонкою Ігор у Ріо-де-Жанейро.
У запливі на 50 метрів на спині Зевіна завоювала "срібло", поступившись Хоссу 0,22 секунди.
Ще один представник України на змаганнях 17-річний Андрій Хлопцов пробився у два фінали, але не зміг завоювати в них медалей.
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