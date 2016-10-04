Українка Зевіна завоювала золото і срібло на Кубку світу з плавання в Дубаї

Українська плавчиня Дарина Зевіна виграла дві медалі на етапі Кубка світу з плавання, який проходить 4-5 жовтня в Дубаї.

В дисципліні 200 метрів на спині вона завоювала золото, подолавши дистанцію за 2:00.97 та випередивши триразову олімпійську чемпіонку Катінку Хоссу з Угорщини майже на чотири секунди. Цей результат міг би дозволити Зевіній стати олімпійською чемпіонкою Ігор у Ріо-де-Жанейро.

У запливі на 50 метрів на спині Зевіна завоювала "срібло", поступившись Хоссу 0,22 секунди.

Ще один представник України на змаганнях 17-річний Андрій Хлопцов пробився у два фінали, але не зміг завоювати в них медалей.