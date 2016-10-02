Збірна Аргентини обіграла Росію у фіналі чемпіонату світу з футзалу

Збірна Аргентини стала переможцем чемпіонату світу з футзалу, який завершився в Колумбії. У фінальному матчі аргентинці перемогли збірну Росії з рахунком 5:4.

Збірна Росії забила перший гол в матчі, але вже через хвилину Аргентина зробила рахунок 1:1. Вирішальні голи фіналу були забиті на початку другої половини гри, коли південноамериканці повели з рахунком 4:2.

Росія – Аргентина – 4:5 (1:2)

Голи: Едер Ліма (16, 21, 40), Лисков (39) – А. Вапоракі (17), Куссоліно (20), Бранді (22, 23), К. Вапоракі (38).

Перемога на чемпіонаті світу стала першою в історії збірної Аргентини.

Нагадаємо, саме Аргентина вибила Україну з турніру на стадії 1/8 фіналу, перемігши в овертаймі з рахунком 1:0.