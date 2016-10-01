Плавчиня Зевіна завоювала золото і срібло етапу Кубка світу в Пекіні

У Пекіні (Китай) завершився етап Кубка світу з плавання, де дві нагороди завоювала один з лидерів збірної України Дарина Зевіна, повідомляє офіційний сайт змагань.

На дистанції 200 метрів на спині Зевіна показала результат 2 хвилини 01,61 секунди. Вона на 03,07 секунди випередила олімпійську чемпіонку Ріо-2016 з Угорщини Катінку Хоссу.

Дистанцію 100 метрів на спині українка пропливла за 57,35 секунди. Тут вона 0,79 секунди програла Хоссу.

Крім того, на дистанції 50 метрів на спині українка фінішувала на 4-му місці, програвши не тільки Хоссу, але й ще двом суперницям з Китаю.

Етап Кубка світу в Пекіні проходив 30 вересня - 1 жовтня.