Козлова програла у півфіналі тенісного турніру в Ташкенті

У Ташкенті (Узбекистан) завершився перший півфінальний матч тенісного турніру Tashkent Open, в якому українка Катерина Козлова поступилася Катерині Плішковій з Чехії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6:7, 0:6.

Українка, яка займає 98-е місце в світовому рейтингу Жіночої тенісної асоціації, на рівних провела перший сет з 100-ю ракеткою світу, але програла у вирішальний момент, на тай-брейку. У 13-му геймі вона виграла лише два розіграшу м'яча - 2:7.

Мабуть, цей момент сильно надломив Козлову психологічно, яка в подальшому не змогла виграти жодного гейму. Другу партію, а разом з нею і матч, Плішкова виграла всуху.

Як повідомляв УНІАН, раніше з боротьби в турнірі на стадії 1/4 фіналу вибула ще одна українка Леся Цуренко.

Турнір у Ташкенті проходить з 25 вересня по 1 жовтня.