"Мотор" програв матч 2-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів

В Бухаресті відбувся матч 2-го туру групового етапу гандбольної Ліги чемпіонів, в якому румунське "Динамо" приймало запорізький "Мотор" і виграла з рахунком 35:31, повідомляє офіційний сайт турніру.

Румунська команда мала перевагу протягом всього матчу і виграла перший тайм з різницею у два голи - 15:13. Після перерви "Динамо" продовжувало нарощувати свою перевагу, довівши її до підсумкових "+4".

Кращим бомбардиром у складі української команди в цьому матчі став російський легіонер Ігор Сорока - 8 голів. По 7 влучних кидків на рахунку литовця Айденаса Малашинскаса і ще одного росіянина Сергія Шельменка.

Як повідомляв УНІАН. у першому турі ЛЧ сезону 2016/17 "Мотор" зіграв внічию з французьким "Нантом" - 26:26. Команда ділить 3-5-е місця в турнірній таблиці Групи D.