Рим відкликав заявку на проведення Олімпійських ігор 2024 року
Міська рада Риму проголосувала на підтримку рішення мера міста відкликати заявку на проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Підтримка рішення мера Вірджинії Раджі пройшла легко, бо в раді більшість має популістський «Рух п’яти зірок», який представляє й вона сама: за це проголосували 30 депутатів, проти були 12.
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Раджі, обрана мером Рима в червні, заявляла, що виступає проти заявки через значні витрати на проведення ігор і побоювання щодо корупції навколо них.
Таким чином, серед міст-кандидатів на проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року залишаються Лос-Анджелес у США, а також столиці Франції - Париж і Угорщини - Будапешт.
Нагадаємо, у вересні 2015 року влада Риму подала заявку на участь у боротьбі за право проведення Олімпійських Ігор-2024.
Рішення про місце проведення Ігор-2024 МОК прийме в 2017 році.