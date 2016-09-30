Рим відкликав заявку на проведення Олімпійських ігор 2024 року

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Підтримка рішення мера Вірджинії Раджі пройшла легко, бо в раді більшість має популістський «Рух п’яти зірок», який представляє й вона сама: за це проголосували 30 депутатів, проти були 12.

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Раджі, обрана мером Рима в червні, заявляла, що виступає проти заявки через значні витрати на проведення ігор і побоювання щодо корупції навколо них.

Таким чином, серед міст-кандидатів на проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року залишаються Лос-Анджелес у США, а також столиці Франції - Париж і Угорщини - Будапешт.

Нагадаємо, у вересні 2015 року влада Риму подала заявку на участь у боротьбі за право проведення Олімпійських Ігор-2024.

Рішення про місце проведення Ігор-2024 МОК прийме в 2017 році.