У Росії відібрали право на проведення міжнародних лижних змагань
14:27, 29 вересня 2016Інше
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Етап Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна повинен був пройти в Нижньому Тагілі 10-11 грудня.
У Росії відібрали лижні змагання / FIS
Етапи Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна в Нижньому Тагілі виключено з календаря змагань на сезон 2016/17, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).
Це рішення було прийнято на сесії організації в Цюріху. Причиною стало невиконання організаторами змагань вимог FIS, а також несвоєчасна виплата призових спортсменам за участь у російських етапах у минулому році.
У 2016 році етапи Кубка світу в Нижньому Тагілі серед чоловіків і жінок повинні були пройти 10-11 грудня.
Інформацію про новому місці проведення змагань FIS повідомить пізніше.
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