У Росії відібрали право на проведення міжнародних лижних змагань

Етапи Кубка світу зі стрибків на лижах з трампліна в Нижньому Тагілі виключено з календаря змагань на сезон 2016/17, повідомляє прес-служба Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Це рішення було прийнято на сесії організації в Цюріху. Причиною стало невиконання організаторами змагань вимог FIS, а також несвоєчасна виплата призових спортсменам за участь у російських етапах у минулому році.

У 2016 році етапи Кубка світу в Нижньому Тагілі серед чоловіків і жінок повинні були пройти 10-11 грудня.

Інформацію про новому місці проведення змагань FIS повідомить пізніше.