Козлова вийшла до півфіналу тенісного турніру Tashkent Open
12:39, 29 вересня 2016Інше
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Ще одна українка Леся Цуренко не змогла дограти свій чвертьфінальний матч.
Reuters
Українка Катерина Козлова вийшла до півфіналу тенісного турніру Tashkent Open в Узбекистані з призовим фондом 250 тисяч доларів.
У чвертьфіналі Катерина Козлова перемогла у двох сетах швейцарку Штефані Фогель - 6:3, 6:3. Цей успіх дозволив українці вдруге в кар'єрі вийти до півфіналу турніру WTA.
Інша представниця України на турнірі Леся Цуренко достроково припинила матч з діючою чемпіонкою Tashkent Open японкою Нао Хібіно. Перший сет виграла суперниця українки 7:6.
У півфіналі турніру Козлова зустрінеться з чешкою Крістіною Плішковою.
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