Українка Катерина Козлова вийшла до півфіналу тенісного турніру Tashkent Open в Узбекистані з призовим фондом 250 тисяч доларів.

У чвертьфіналі Катерина Козлова перемогла у двох сетах швейцарку Штефані Фогель - 6:3, 6:3. Цей успіх дозволив українці вдруге в кар'єрі вийти до півфіналу турніру WTA.

Інша представниця України на турнірі Леся Цуренко достроково припинила матч з діючою чемпіонкою Tashkent Open японкою Нао Хібіно. Перший сет виграла суперниця українки 7:6.

У півфіналі турніру Козлова зустрінеться з чешкою Крістіною Плішковою.