Цуренко та Козлова вийшли у чвертьфінал тенісного турніру в Ташкенті

У Ташкенті (Узбекистан) завершилися матчі 1/8 фіналу тенісного турніру Tashkent Open WTA Championships, в яких свої перемоги здобули українки Леся Цуренко та Катерина Козлова, повідомляє офіційний сайт змагань.

Цуренко зуміла зламати опір представниці Туреччини Іпек Сойлу. Українка легко виграла першу партію, віддавши суперниці лише один гейм. Після цього туркеня несподівано прискорила темп гри і зуміла домогтися успіху у другому сеті. Тим не менш, третя вирішальна партія також завершилася розгромом Сойлу, як і перша - 6:1, 3:6, 6:1.

У свою чергу Козлова грала проти Софії Шапатави з Грузії і не зазнала жодних проблем в першій партії, вигравши її з рахунком 6:2. А ось у другому сеті за рахунку 4:2, наша спортсменка несподівано програла гейм на своїй подачі, після чого грузинка зуміла зрівняти рахунок (4:4). Втім, в самій кінцівці сету за рахунку 5:5, українка зуміла виграти два гейми поспіль. Спочатку на своїй, а потім і на чужій подачі - 6:2, 7:5.

Матчі 1/4 фіналу турніру в Ташкенті відбудуться 29 вересня.