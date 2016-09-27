Бубка засумнівався, що ВАДА правильно витрачає гроші на боротьбу з допінгом

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА) втрачає довіру спортсменів через те, що ЗМІ все частіше виявляють порушення антидопінгових правил. Так вважає член виконкому Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та голова Національного олімпійського комітету (НОК) України Сергій Бубка, повідомляє "Спорт-Експрес".

"Останні події показали, що, незважаючи на щорічні витрати в розмірі 30 мільйонів доларів з боку ВАДА і понад 300 тисяч щорічних антидопінгових тестів, в середньому 0,5 відсотка виявляють позитивні випадки, що дає привід підняти питання ефективності антидопінгової боротьби.

Більшість випадків виявляються поліцією, інформаторами або засобами масової інформації, що показує, що багато грошей і зусиль, ймовірно, не витрачаються правильно. Це призводить до відсутності довіри з боку чистих спортсменів до WADA як організації, відповідальної за боротьбу з допінгом", - сказав Бубка в інтерв'ю Inside the Games.

Нагадаємо, нещодавно хакерська група Fancy Bears опублікувала результати злому баз даних ВАДА, в яких йдеться про спортсменів, які брали заборонені препарати з терапевтичним винятків.

Також додамо, що перед Олімпіадою в Ріо-де-Жанейро ВАДА розкритикувала МОК за допуск збірної Росії до Ігор-2016 після того, як стало відомо про створення в РФ державної системи, що заохочувала спортсменів вживати допінг.

Разом з тим, за інформацією одного із спортивних чиновників РФ, під час засідання виконкому МОК напередодні Ігор-2016 Бубка не підтримував дискваліфікацію Росії.