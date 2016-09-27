Збірна України з волейболу проведе домашній матч плей-офф кваліфікації Євро з Іспанією в Южному

Перший матч 3-го раунду відбіркового турніру чемпіонату Європи-2017 зі збірної Іспанії збірна України зіграє 1 жовтня в Южному, повідомляє прес-служба Федерації волейболу України.

Початок гри о 15.45.

Дату та місце проведення матчу-відповіді Європейська конфедерація волейболу ще не оприлюднив. Нагадаємо, що термін проведення 3-го раунду відбору 1-9 жовтня.

Також за путівки у фінальну частину Євро-2017 зіграють: Чехія – Словаччина, Румунія - Угорщина.

Система визначення кращої команди в парі така: за рахунку 3:0 і 3:1 команді, яка виграла матч, нараховується 3 очки, тій, що програла - 0, за рахунку 3:2 - 2 очка і 1 очко відповідно. Очки підсумовуються, і тільки в разі їх рівності у суперників, призначається «золотий сет» (до 15 очок).

Жіноча збірна України у вібдорі до чемпіонату Європи-2017 посіла 2-е місце в Групі А вигравши по два матчі у команд Австріі та Латвії й двічі поступившись Італії. Команда вийшла у плей-офф раунд, де посперечається безпосередньо за путівку на чемпіонат Європи.

У свою чергу, чоловіча збірна України в кваліфікаційному турнірі посіла 3-є місце в Групі С двічі обігравши команду Молдови й поступившись по два рази командам Бельгії та Греції. Українці втратили шанси потрапити у фінальний турнір.

Чемпіонат Європи-2017 серед жіночих команд відбудеться в Азербайджані та Грузії у вересні-жовтні.