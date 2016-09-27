Українська тенісистка Заневська проміняла громадянство на бельгійське
Українка виступатиме за нову країну, в якій живе вже 8 років.
5-та ракетка України Марина Заневська прийняла громадянство Бельгії, повідомляє ТСН Проспорт.
23-річна спортсменка завершила необхідну процедуру.
3 2017-го року вона буде виступать на міжнародних турнірах під прапором Бельгії. Також вона зможе виступати у складі збірної Бельгії у Кубку Федерації. За українську команду Заневська в цьому турнірі не грала жодного разу.
Із 2008 року Заневська живе і тренується в Бельгії. "Я б хотіла подякувати від щирого серця своїм улюбленим українським фанатам, які мене підтримували і вболівали протягом усіх цих років. Я сподіваюся ви зможете зрозуміти мій вибір і порадіти за мене, і я буду продовжувати отримувати вашу підтримку в будь-якому випадку, адже для мене це дуже цінно і важливо. Для вас я назавжди залишуся української бельгійкою", - прокоментувала тенісистка.
Заневська посідає 151-е місце в рейтингу WTA. Минулого тижня вона виграла турнір ITF в Сен-Мало (Франція).