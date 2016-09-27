Козлова і Цуренко вийшли у друге коло турніру в Ташкенті

У Ташкенті (Узбекистан) завершилися матчі першого кола тенісного турніру Tashkent Open в яких здобули перемоги українки Катерина Козлова і Леся Цуренко, повідомляє офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Цуренко грала з Євгенією Родіною з Росії і віддала суперниці лише два гейми. За 56 хвилин українка встигла всуху виграти перший сет і більш ніж впевнено взяти другу партію - 6:0, 6:2.

Читайте такожСвітоліна програла на тенісному турнірі в Китаї

У свою чергу, Козлова зустрічалася з Донною Векіч з Хорватії й здобула куди більш важку перемогу. Наша спортсменка впевнено виграла перший сет, а в другому зуміла обіграти суперницю лише на тай-брейку, в додатковому 13-му геймі - 6:1, 7:6 (6:3).

Турнір у Ташкенті триватиме до 1 жовтня.