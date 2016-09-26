Найкращий тенісист України Марченко оновив персональний рекорд у рейтингу ATP
14:21, 26 вересня 2016Інше
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Український тенісист вперше потрапив на 49-у сходинку світового рейтингу.
Reuters
Перша ракетка України серед чоловіків Ілля Марченко увійшов до Топ-50 рейтингу ATP, нова версія якого була опублікована сьогодні на офіційному сайті організації.
Минулого тижня Марченко вилетів з турніру в Метці вже на другому етапі, але цього вистачило йому, щоб піднятися на 49-у сходинку. Ця позиція є рекордною для 29-річного спортсмена.
Зазначимо, що в Топ-100 рейтингу знаходиться ще один українець Олександр Долгополов, займає 59-е місце.
У верхівці рейтингу змін не відбулося. Лідерство утримує серб Новак Джокович, за яким слідують британець Енді Маррей, швейцарець Стен Ваврінка, іспанець Рафаель Надаль та японець Кей Нісікорі.
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