Цуренко виграла престижний тенісний турнір в Китаї

В Гуанчжоу (Китай) завершився фінальний матч тенісного турніру Guangzhou International women's Open (WTA), в якому українка Леся Цуренко обіграла Єлєну Янкович з Сербії, повідомляє офіційний сайт WTA.

Матч завершився з рахунком 6:4, 3:6, 6:4.

Гра, яка тривала майже дві з половиною години (2 години 25 хвилин 22 секунди за офіційним хронометражем), проходила у приблизно рівній боротьбі, де перевага поперемінно переходила від однієї суперниці до іншої. Вирішальним став гейм на подачі Янкович за рахунку 4:4 у третій партії, коли українка зуміла зробити "брейк", а потім впевнено виграла наступний гейм на своїй подачі.

Для Лесі Цуренко це був другий фінал на турнірах WTA в кар'єрі. Вперше зіграти у вирішальному матчі в Турі українці вдалося минулого року - наша тенісистка обіграла в боротьбі за титул у Стамбулі Урсулу Радванську.

Таким чином, тепер на рахунку Цуренко два титули змагань Жіночої тенісної асоціації.

У свою чергу, на змаганнях у Токіо Pan Pacific Open інша українка Еліна Світоліна сьогодні проводила матч півфіналу проти Наомі Осака (Японія) і поступилася, розгромивши опонентку в першому сеті, але програвши два наступних - 6:1, 2:6, 3:6.

Фінал турніру в Токіо відбудеться в неділю, 25 вересня.