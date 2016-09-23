Цуренко вийшла у фінал турніру WTA, Світоліна обіграла переможницю "Ролан Гаррос" і вийшла у півфінал

В Гуанчжоу (Китай) і Токіо (Японія) завершилися матчі тенісних турнірів за участю українських спортсменів, де перемоги здобули Леся Цуренко і Еліна Світоліна, повідомляє Великий теніс України.

На турнірі Guangzhou International women's Open (категорія International) Цуренко обіграла Анетт Контавейт (Естонія) з рахунком 6-4 6-2.

Відразу три брейк-поінти на старті поєдинку було у нашої тенісистки, однак Контавейт цей гейм захистила. Тим не менш, естонка програла на наступній своїй подачі. Контавейт вдалося зрівняти рахунок (4-4), коли Цуренко всуху віддала гейм. А потім українка "під нуль" зробила другий брейк у цій партії. Три сетболи знадобилося нашій спортсменці, щоб завершити сет. А у другій партії Леся одразу ж повела з подвійним брейком і зуміла втримати перевагу до кінця зустрічі.

У фіналі змагань українка зіграє з діючою чемпіонкою турніру Єлєною Янкович (Сербія). Другій сіяній Янкович (37-я ракетка світу) нелегко довелося в півфіналі проти Ани Конюх: 7-5 7-6. Раніше Цуренко тільки одного разу зустрічалася з сербкою на корті: в минулому році на турнірі в Індіан-Уеллсі, коли українці довелося достроково завершити матч через травму (1-6, 1-4 відмова).

Для Лесі Цуренко це другий фінал на турнірах WTA в кар'єрі. Вперше зіграти у вирішальному матчі в турі українці вдалося минулого року - наша тенісистка обіграла в боротьбі за титул у Стамбулі Урсулу Радванську.

У свою чергу, в Токіо Світоліна обіграла чинну чемпіонку "Ролан Гарос" Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 1) з рахунком 6-2 4-6 6-3.

Вирішальний сет тенісистки почали з чотирьох брейків: двічі Мугуруса виходить вперед і обидва рази їй не вдається втримати перевагу. Еліна першою змогла захистити свою подачу, а потім отримала два брейкпоинта. Гарбинье рятує свій гейм і зрівнює рахунок: 3-3. Світоліна нав'язує боротьбу в наступному геймі на подачі іспанки: Гарбинье відправляє м'яч у сітку на другому схованому матчболе. Українка впевнено подає на перемогу і з першого ж матчболу виграє цю зустріч.

В 1/2 фіналу Еліна Світоліна спробує взяти реванш у Наомі Осака (Японія) за поразку на Відкритому чемпіонаті Австралії цього року.

У поточному сезоні Еліна Світоліна зіграла у півфіналі турніру в Дубаї, дійшла до фіналу в Нью-Хейвені і виграла титул у Куала-Лумпурі.