Збірна України програла Аргентині в 1/8 фіналу ЧС з міні-футболу
Єдисний гол у матчі південноамериканці забили в середині другого тайму.
У Букараманзі (Колумбія) відбувся матч першого раунду плей-офф - 1/8 фіналу - чемпіонату світу з міні-футболу, в якому збірна України протистояла команді Аргентини і програла з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт турніру.
Єдиний гол був забитий у середині другого тайму.
Команди приблизно однакового рівня грали переважно обережно, роблячи ставку на контратаки і зосереджуючись в основному на грі в обороні. А єдиний гольовий момент стався в середині другого тайму. На 49-й хвилині Леандро Гуззоліно точно пробив по воротах українців - 0:1.
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Таким чином, наша команда вибула з боротьби на ЧС пройшовши груповий етап, але не зумівши подолати перший раунд плей-офф.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з міні-футболу (футзалу) проходить в Колумбії з 10 вересня по 1 жовтня.