"Мотор" зіграв внічию у стартовому матчі гандбольної Ліги чемпіонів з французьким "Нантом"

У Харкові завершився матч 1-го туру гандбольної Ліги чемпіонів, в якому запорізький "Мотор" приймав французький "Нант" і зіграв внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 26:26.

Українці на рівних діяли із суперником протягом всього матчу. Перший тайм завершився з символічною перевагою гостей в один м'яч - 15:16.

А після перерви гравці "Мотора" зуміли не тільки зрівняти рахунок, але і вийти вперед. Свою перевагу вони утримували аж до останньої хвилини гри. Але, заключна атака французів виявилася результативною, а повторна атака господарів майданчика, у яких залишалося близько 30 секунд, успіхом не увінчалася.

Найрезультативнішим гравцем у складі "Мотора" в цьому матчі був Станіслав Жуков, на рахунку якого 5 голів. По 4 точних кидка на рахунку Юрія Кубатько і легіонерів Бориса Пуховського (Білорусь) та Гліба Калараша (Росія).

Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів "Мотор" проведе рівно за тиждень, 29 вересня, у столиці Румунії проти "Динамо" (Бухарест).