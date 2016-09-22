Світоліна стала чвертьфіналісткою престижного тенісного турніру в Токіо

У Токіо відбувся матч 1/8 фіналу тенісного турніру Toray Pan Pacific Open з призовим фондом $885,5 тис. доларів, в якому українка Еліна Світоліна обіграла Анастасію Павлюченкову з Росії, повідомляє офіційний сайт WTA.

Матч завершився з рахунком 7:6, 6:4.

Суперниці на рівних провели перший сет, але на тай-брейку сильніше була все-таки українка - 7:5. У другому сеті наша спортсменка зуміла зробити "зайвий" брейк і виграла з рахунком 6:4.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з Гарбіньє Мугуруса з Іспанії, яка посіяна на турнірі під 1-м номером (3-й номер світового рейтингу).

Раніше сьогодні в півфінал турніру в китайському Гуанчжоу вийшла Леся Цуренко.