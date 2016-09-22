Українка Цуренко вперше в сезоні вийшла в півфінал тенісного турніру в Гуанчжоу

В Гуанчжоу (Китай) відбулися матчі 1/4 фіналу тенісного турніру Guangzhou International women's Open (категорія: International), в одному з яких українка Леся Цуренко обіграла Елісон Риск з США і вперше у нинішньому сезоні вийшла у півфінал змагання WTA, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 3-6 6-4 6-0.

Близько двох годин знадобилося нашій тенісистці, щоб оформити першу у цьому сезоні путівку в півфінал турніру WTA. У стартовому сеті Цуренко вдалося скоротити відрив з 0-4 до 3-4, але далі три гейми поспіль виграла суперниця. Дівчата обмінялися брейками на початку другої партії і у Риск було два брейк-поінти, щоб вийти вперед. Цуренко подачу зберегла (3-3), а потім сама зробила вирішальний брейк у цьому сеті. Жодного гейму не віддала Леся в третій партії, що і принесло їй перемогу над п'ятою ракеткою турніру.

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В 1/2 фіналу українка зустрінеться з переможцем поєдинку Вікторія Голубич (Швейцарія) - Анетт Контавейт (Естонія). З жодною з цих тенісисток Цуренко раніше не грала.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Гуанчжоу триватиме до 25 вересня.