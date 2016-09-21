Цуренко вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру у китайському Гуанчжоу

Українська тенісистка Леся Цуренко вийшла до 1/4 фіналу тенісного турніру в китайському Гуанчжоу, повідомляє Великий теніс України.

На турнірі Guangzhou International women's Open (категорія International) в матчі другого раунду Леся Цуренко була значно сильніше Нігіни Абдураімової (Узбекистан). Матч завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Наша тенісистка не дала суперниці заробити жодного брейк-поїнта, а сама реалізувала 4 можливості з 7. Для перемоги Цуренко вистачило однієї години. У чвертьфіналі Леся зіграє з переможницею матчу Ольга Говорцова (Білорусь) - Елісон Ріск (США, 5).

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У свою чергу, на турнірі Korea Open Tennis (категорія International) в південнокорейському Сеулі Катерина Козлова програла Йоханні Ларссон (Швеція, 2) з рахунком 3:6, 6:1, 2:6. Матч тривав 1 годину 46 хвилин. Зазначимо, що у вирішальній партії у нашої тенісистки не було жодного брейк-поінта. Всього за матч Ларссон змогла реалізувати 7 шансів на брейк з 13, а Козлова - 6 з 10.

Турніри в Азії, що проходять на цьому тижні, триватимуть до 25 вересня.