П'ять кубинських волейболістів засуджені за зґвалтування у Фінляндії

Суд провінції Пірканмаа на південно-заході Фінляндії визнав п'ять кубинських волейболістів винними у зґвалтуванні громадянки Фінляндії під час турніру Світової ліги у Тампере, повідомляє ВВС.

Чотирьох спортсменів засудили до п'яти років ув'язнення, п'ятий отримав 3,5 року в'язниці. Ще один кубинець був виправданий.

Ніхто з підсудних не визнавав провину.

На початку липня поліція Фінляндії заарештувала вісьмох гравців національної збірної Куби з волейболу, у тому числі капітана команди, після того як жінка поскаржилася на зґвалтування в готелі.

Двоє із заарештованих пізніше були відпущені. За словами представника поліції, інші волейболісти команди нічого не знали про те, що трапилося.