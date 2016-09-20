Тенісистка Світоліна вийшла у другий раунд турніру в Токіо

У Токіо (Японія) завершився матч першого раунду тенісного турніру Toray Pan Pacific Open категорії Premier, в якому українка Еліна Світоліна обіграла американку Коко Вандевей, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 6-3 6-4

Українка володіла перевагою впродовж усього матчу, який тривав трохи більше години. Вона виграла 75 розіграшів м'ячів проти 63 у суперниці, що в процентному співвідношенні складає 54 до 46. Також наша спортсменка набагато точніше подавала з першого м'яча (72% проти 49%).

У другому раунді українка зіграє з переможницею зустрічі Андреа Петкович (Німеччина) - Анастасія Павлюченкова (Росія, 8).

Турнір у столиці Японії триватиме до 25 вересня.