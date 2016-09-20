Тенісистка Світоліна вийшла у другий раунд турніру в Токіо
12:52, 20 вересня 2016Інше
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Українка обіграла в двох сетах американку Вандевей.
btu.org.ua
У Токіо (Японія) завершився матч першого раунду тенісного турніру Toray Pan Pacific Open категорії Premier, в якому українка Еліна Світоліна обіграла американку Коко Вандевей, повідомляє Великий теніс України.
Матч завершився з рахунком 6-3 6-4
Українка володіла перевагою впродовж усього матчу, який тривав трохи більше години. Вона виграла 75 розіграшів м'ячів проти 63 у суперниці, що в процентному співвідношенні складає 54 до 46. Також наша спортсменка набагато точніше подавала з першого м'яча (72% проти 49%).
У другому раунді українка зіграє з переможницею зустрічі Андреа Петкович (Німеччина) - Анастасія Павлюченкова (Росія, 8).
Турнір у столиці Японії триватиме до 25 вересня.
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