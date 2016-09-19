Віталій Кличко: "Мене неприємно вразив пост Верняєва про те, що на ньому "пропіарилися"

Мер Києва Віталій Кличко написав відповідь олімпійському чемпіону Олегу Верняеву, який заявив, що на ньому піаряться, роздаючи квартири, які ще не добудувалися. Про це столичний голова написав на своїй сторінці в Facebook.

"Чесно скажу, що мене неприємно вразив пост Олега Верняєва про те, що на ньому нібито "просто попіарилися". Яким чином? Тим, що міська влада (яку, до речі, закон не зобов'язує) знаходить можливості і підтримує спортсменів, покращуючи їм житлові умови?", - написав Кличко.

"Також, нагадаю, 30 серпня міська влада, в КМДА, вітали наших спортсменів-олімпійців після Олімпіади в Ріо. І тоді я повідомив, що ми і надалі підтримуємо наших спортсменів-киян і прийняли рішення – тим, хто отримав медалі, виділити грошові премії, а тренерам – премію у розмірі 50% від винагороди спортсмена.

Ми також оголосили про рішення виділити 3 однокімнатних квартири для Ганни Різатдінової, Олени Вороніної та В'ячеслава Лаврухіна – тренера Ігоря Радівілова, одну двокімнатну квартиру для Артура Дзигасова (тренера Жана Беленюка) та три земельні ділянки – Олегу Верняєву, Жану Беленюку і Павлу Тимощенко.

А те, що будинок, де буде квартира Олега Верняєва, досі будується – ми знаходимо квартири в нових будинках і, так, іноді доводиться почекати", – пояснив мер Києва.

Нагадаємо, раніше Верняєв заявив про те, що на нього і його колег-спортсменів піаряться, але не можуть вручити вже добудовані квартири.