У ФФУ розповіли про шанси українців потрапити на фінал Ліги чемпіонів в Києві

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко розповів, які шанси в українців відвідати фінал Ліги чемпіонів 2018 року, що відбудеться на київському НСК "Олімпійський". Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

За словами функціонера, квитки надійдуть у продаж на офіційному сайті УЄФА. При цьому, існуватимуть квоти на надання квитків вболівальникам команд-фіналістів турніру.

"Перевага віддається вболівальникам двох команд-фіналістів. Звичайно, нам би хотілося, що б однією з них була команда з України, тоді квота значно збільшується. Фіналістам виділяється близько 20% для кожного клубу, плюс якась частина передається спонсорам, а інша частина місту-господарю. Шанс купити квиток буде, потрібно тільки заздалегідь за це поборотися", - сказав Павелко.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Київ отримав право приймати фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18.